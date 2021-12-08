Медики зафиксировали 356 новых случаев заражения COVID-19 в Кузбассе

По данным на утро 8 декабря, за прошедшие сутки 356 кузбассовцев заболели коронавирусом. Общее количество заразившихся COVID-19 с начала пандемии в регионе достигло 77 314 человек.
Власти Кемеровской области обозначили следующий суточный прирост заболевших в муниципалитетах:
Анжеро-Судженский городской округ — 18
Беловский городской округ — 25
Березовский городской округ — 7
Калтанский городской округ — 13
Кемеровский городской округ — 65
Киселевский городской округ — 10
Краснобродский городской округ — 1
Ленинск-Кузнецкий городской округ — 2
Междуреченский городской округ — 22
Мысковский городской округ — 12
Новокузнецкий городской округ — 62
Осинниковский городской округ — 19
Полысаевский городской округ — 1
Прокопьевский городской округ — 30
Тайгинский городской округ — 7
Юргинский городской округ — 20
Беловский муниципальный район — 1
Гурьевский муниципальный район — 6
Ижморский муниципальный район — 1
Кемеровский муниципальный округ — 2
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 1
Мариинский муниципальный район — 2
Новокузнецкий муниципальный район — 7
Прокопьевский муниципальный район — 1
Тисульский муниципальный район — 1
Топкинский муниципальный округ — 8
Тяжинский муниципальный район — 1
Юргинский муниципальный округ — 2
Яйский муниципальный район — 3
Яшкинский муниципальный район — 6
Также за сутки от коронавируса скончались четверо кузбассовцев. Всего жертвами опасного вируса стали 1 606 жителей региона. Кроме того, за прошедшие 24 часа выздоровел 261 человек, 5 551 ‒ продолжает лечение от COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 14 030 кузбассовцев.
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