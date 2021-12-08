Медики зафиксировали 356 новых случаев заражения COVID-19 в Кузбассе

По данным на утро 8 декабря, за прошедшие сутки 356 кузбассовцев заболели коронавирусом. Общее количество заразившихся COVID-19 с начала пандемии в регионе достигло 77 314 человек.

Власти Кемеровской области обозначили следующий суточный прирост заболевших в муниципалитетах:

Анжеро-Судженский городской округ — 18

Беловский городской округ — 25

Березовский городской округ — 7

Калтанский городской округ — 13

Кемеровский городской округ — 65

Киселевский городской округ — 10

Краснобродский городской округ — 1

Ленинск-Кузнецкий городской округ — 2

Междуреченский городской округ — 22

Мысковский городской округ — 12

Новокузнецкий городской округ — 62

Осинниковский городской округ — 19

Полысаевский городской округ — 1

Прокопьевский городской округ — 30

Тайгинский городской округ — 7

Юргинский городской округ — 20

Беловский муниципальный район — 1

Гурьевский муниципальный район — 6

Ижморский муниципальный район — 1

Кемеровский муниципальный округ — 2

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 1

Мариинский муниципальный район — 2

Новокузнецкий муниципальный район — 7

Прокопьевский муниципальный район — 1

Тисульский муниципальный район — 1

Топкинский муниципальный округ — 8

Тяжинский муниципальный район — 1

Юргинский муниципальный округ — 2

Яйский муниципальный район — 3

Яшкинский муниципальный район — 6

Также за сутки от коронавируса скончались четверо кузбассовцев. Всего жертвами опасного вируса стали 1 606 жителей региона. Кроме того, за прошедшие 24 часа выздоровел 261 человек, 5 551 ‒ продолжает лечение от COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 14 030 кузбассовцев.