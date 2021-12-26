Медики зафиксировали 340 случаев заражения COVID-19 в Кузбассе за сутки

По данным сводки на утро 26 декабря, 340 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки. За это же время от последствий опасного вируса скончались шестеро жителей региона. Таким образом, общее количество случаев заражения COVID-19 в Кемеровской области достигло 83 629, смертей – 1 691.

Согласно официальным данным, суточный прирост в муниципалитетах Кузбасса следующий:

Новокузнецк – 73, Кемерово – 65, Междуреченск – 25, Прокопьевск – 24, Юрга – 23, Белово – 19, Ленинск-Кузнецкий – 14, Анжеро-Судженск – 12, Новокузнецкий МР – 11, Промышленновский МО – 8, Кемеровский МО – 7, Гурьевский МО – 6, Топкинский МО – 6, Березовский – 5, Калтан – 5, Юрга – 5, Мыски – 4, Осинники – 4, Полысаево – 4, Беловский МО – 4, Прокопьевский МО – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Тисульский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Краснобродский – 1, Тайга – 1, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МО – 1.

Кроме того, за минувшие 24 часа выздоровели 286 человека, 7 110 жителей области продолжают лечение. Под наблюдением медиков остаются 9 807 кузбассовцев.