Медики зафиксировали 305 новых случаев заражения COVID-19 в Кузбассе за сутки

Согласно информации на утро, 1 ноября, коронавирусом за сутки заразились 305 кузбассовцев. Таким образом, с начала пандемии в Кемеровской области зарегистрировано 63 929 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
О количестве зараженных за сутки в разных муниципалитетах рассказали власти региона в официальном Telegram-канале.
Кемерово-49, Новокузнецк-47, Междуреченск-37, Прокопьевск-27, по 26-Белово и Осинники, Мыски-23, по 13-Калтан и Киселевск, Юрга-8, по 6-Таштагольский МР и Яшкинский МР, Гурьевский МР-4, по 3-Анжеро-Судженск, Краснобродский, Тайга, Новокузнецкий МР и Юргинский МО, Прокопьевский МО-2, по 1-Ленинск-Кузнецкий, Кемеровский МО и Яйский МР, ‒ говорится в официальном сообщении.
За прошедшие 24 часа жертвами коронавируса стали четыре жителя региона. Всего с начала пандемии умерли 1 464 кузбассовца. Выздоровели за минувшие сутки 239 человек, еще 2 028 продолжают лечение. Под наблюдением медиков находятся 18 828 граждан.
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