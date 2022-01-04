Медики за сутки выявили сотни заболевших коронавирусом в Кузбассе

Согласно сводке за 4 января, за минувшие сутки в Кемеровской области врачи зафиксировали 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил о новых жертвах инфекции: за сутки в Кузбассе скончалось пять человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Таким образом, на сегодняшний день в регионе с начала пандемии было выявлено 86 401 случаев заражения COVID-19. Продолжают получать лечение 6 982 человек, тем временем число жертв вируса достигло 1 732 человек.