Медики за сутки подтвердили заражение коронавирусом еще у более 170 кузбассовцев

По последним данным, в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" официально подтвердился у 172 граждан. Все они распределяются по 23 муниципалитетам:

Кемерово - 36,

Новокузнецк - 24,

Юрга - 23,

Мыски - 16,

Ленинск-Кузнецкий - 13,

Осинники - 11,

Калтан - 8,

Междуреченск - 7,

Анжеро-Судженск - 6,

Прокопьевск, Новокузнецкий МР и Юргинский МО - по 4,

Кемеровский МО - 3,

Киселевск, Гурьевский МР и Ленинск-Кузнецкий МО - по 2,

Полысаево, Беловский МР, Ижморский МР, Прокопьевский МО, Тисульский МР, Топкинский МО и Яйский МР - по 1.

Всего к настоящему моменту число случаев заражения достигло 40 962. Из них 38 506 случаев завершились выздоровлением пациентов, а 844 - смертью. За прошедшие сутки медики также выявили факты летального исхода среди зараженных COVID-19.

Продолжают получать лечение 1 612 кузбассовца, под наблюдением врачей остаются - 8 406.