Медики за сутки подтвердили заражение коронавирусом еще у более 170 кузбассовцев

По последним данным, в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" официально подтвердился у 172 граждан. Все они распределяются по 23 муниципалитетам:
- Кемерово - 36,
- Новокузнецк - 24,
- Юрга - 23,
- Мыски - 16,
- Ленинск-Кузнецкий - 13,
- Осинники - 11,
- Калтан - 8,
- Междуреченск - 7,
- Анжеро-Судженск - 6,
- Прокопьевск, Новокузнецкий МР и Юргинский МО - по 4,
- Кемеровский МО - 3,
- Киселевск, Гурьевский МР и Ленинск-Кузнецкий МО - по 2,
- Полысаево, Беловский МР, Ижморский МР, Прокопьевский МО, Тисульский МР, Топкинский МО и Яйский МР - по 1.
Всего к настоящему моменту число случаев заражения достигло 40 962. Из них 38 506 случаев завершились выздоровлением пациентов, а 844 - смертью. За прошедшие сутки медики также выявили факты летального исхода среди зараженных COVID-19.
Продолжают получать лечение 1 612 кузбассовца, под наблюдением врачей остаются - 8 406.
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