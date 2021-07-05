Медики за сутки подтвердили заражение коронавирусом еще у более 170 кузбассовцев

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За минувшие сутки в Кемеровской области заразились еще около 170 человек. Власти сообщили подробности.

По последним данным, в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" официально подтвердился у 172 граждан. Все они распределяются по 23 муниципалитетам:

  • Кемерово - 36,
  • Новокузнецк - 24,
  • Юрга - 23,
  • Мыски - 16,
  • Ленинск-Кузнецкий - 13,
  • Осинники - 11,
  • Калтан - 8,
  • Междуреченск - 7,
  • Анжеро-Судженск - 6,
  • Прокопьевск, Новокузнецкий МР и Юргинский МО - по 4,
  • Кемеровский МО - 3,
  • Киселевск, Гурьевский МР и Ленинск-Кузнецкий МО - по 2,
  • Полысаево, Беловский МР, Ижморский МР, Прокопьевский МО, Тисульский МР, Топкинский МО и Яйский МР - по 1.

Всего к настоящему моменту число случаев заражения достигло 40 962. Из них 38 506 случаев завершились выздоровлением пациентов, а 844 - смертью. За прошедшие сутки медики также выявили факты летального исхода среди зараженных COVID-19.


Продолжают получать лечение 1 612 кузбассовца, под наблюдением врачей остаются - 8 406.

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