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Медики выявили за сутки 192 зараженных COVID-19 кузбассовца

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Появились актуальные данные по суточной заболеваемости коронавирусом в Кемеровской области. Прирост снова составил почти 200 человек.

По данным на 11:00 11 августа, 192 жителя шахтерского края получили диагноз "коронавирусная инфекция" за прошедшие сутки. Также стало известно о муниципалитетах, в которых проживают новые носители вируса. Больше всего за сутки заболевших обнаружено в южной столице Кузбасса.


Новокузнецк-36, Кемерово-35, Междуреченск-20, Прокопьевск-17, Осинники-9, по 8-Белово и Мыски, Ленинск-Кузнецкий-7, по 6-Калтан и Беловский МР, по 5-Анжеро-Судженск и Юрга, по 4-Мариинский МР, Таштагольский МР, Юргинский МО, по 3-Тайга и Гурьевский МР, по 2-Киселевск, Полысаево, Прокопьевский МО и Яшкинский МР, по 1-Краснобродский, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО и Тисульский МР.


Таким образом, новые инфицированные увеличили общее число случаев в регионе до 48 240. За последние 24 часа выписались из медучреждений 192 пациента, а шестеро погибли. Теперь получают лечение 1 893 кузбассовца, под наблюдением — 12 741.

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