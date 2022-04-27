Медики выявили в Кузбассе новые случаи заражения COVID-19

За минувшие 24 часа заражение COVID-19 подтвердилось у 120 граждан. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 161 352, следует из последних данных оперативного штаба.
Лечение от опасной китайской инфекции продолжают получать 1 753 пациентов, а вот полностью излечились за сутки всего 56 человек. Хотя в совокупности к среде, 27 апреля, выписаны из больниц были 157 294 жителей области, у которых ранее тест на коронавирус показал положительный результат. Есть и погибший.
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