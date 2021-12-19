Медики выявили в Кузбассе еще 349 больных COVID-19

По данным местных властей на утро воскресенья, 19 ноября, в шахтерском крае насчитали еще 349 коронавирусного больного. Картина по зонам такова:
Новокузнецк – 68, Кемерово – 67, Междуреченск – 31, Юрга – 18, Белово – 18, Киселевск – 16, Новокузнецкий МР – 15, Ленинск-Кузнецкий – 14, Прокопьевск – 12, Анжеро-Судженск – 8, Мыски – 8, Кемеровский МО – 7, Калтан – 6, Осинники – 6, Гурьевский МО – 6, Мариинский МО – 6, Тяжинский МО – 6, Березовский – 5, Промышленновский МО – 5, Тисульский МО – 5, Полысаево – 3, Ижморский МО – 3, Топкинский МО – 3, Яйский МО – 3, Тайга – 2, Беловский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Краснобродский – 1, Юргинский МО – 1.
Общий показатель достиг 81 202. Выписаны за день 266 пациентов, на лечении находятся 6 600 человек, под наблюдением – 11 030. Выросло число жертв.
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