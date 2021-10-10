Медики выявили в Кузбассе 176 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Кузбассе суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией составил 176. По данным оперштаба, всего в регионе зарегистрировано 58 606 заболевших. Территориально зараженные распределились следующим образом:

Новокузнецк-29, Кемерово-24, Междуреченск-23, Белово-20, Прокопьевск-14, Мыски-11, Осинники-9, Калтан-8, по 7-А-С и Киселевск, по 3-Юрга, Гурьевский МР и Таштагольский МР, по 2-Краснобродский, Полысаево, Беловский МР, Новокузнецкий МР и Яшкинский МР, по 1-Л-К, Крапивинский МО, Прокопьевский МО, Промышленновский МО и Тисульский МР.

В настоящее время помощь продолжают получать 1 210 человек. Под наблюдением находятся 11 868 кузбассовцев. Выздоровели 179 человек.

Также выросло число смертельных случаев.