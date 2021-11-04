Медики выявили рекордное число зараженных COVID-19 кузбассовцев в нерабочий день

По данным сводки за четверг, 4 ноября, когда по всей стране отмечается праздник День народного единства, в Кузбассе новые зараженные смертельным вирусом появились более чем в 20 муниципалитетах региона:

Новокузнецк – 46, Кемерово – 42, Белово – 27, Междуреченск – 27, Прокопьевск – 24, Юрга – 22, Мыски – 21, Осинники – 21, Анжеро-Судженск – 18, Киселевск – 9, Калтан – 8, Новокузнецкий МР – 7, Ленинск-Кузнецкий – 6, Беловский МО – 6, Полысаево – 5, Тайга – 5, Гурьевский МО – 5, Яйский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Юргинский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Кемеровский МО – 2, Краснобродский – 1.

В общей сложности заразились еще 312 человек. Кроме того, сегодня стало известно о новых жертвах инфекции в Кузбассе.

Таким образом, в Кемеровской области с начала пандемии было выявлено 64 857 случаев заражения. К настоящему времени лечение получают 2 181 человек, а 1 477 пациентов скончались.