Медики выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки в Кузбассе

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Власти Кемеровской области раскрыли актуальные данные о суточной заболеваемости коронавирусом в регионе. Количество инфицированных продолжает расти и превысило 60 000 человек.

По информации на 18 октября, в шахтерском крае за последние 24 часа коронавирусной инфекцией заразились еще 216 человек. С начала пандемии это самый высокий показатель в регионе. В общей сложности заболели уже 60 143 человека. Новые случаи зафиксированы в разных территориях области.


Новокузнецк-33, Кемерово-30, Междуреченск-22, Прокопьевск-19, Белово-16, по 12-Осинники и Юрга, Анжеро-Судженск-10, Калтан-9, Новокузнецкий МР-8, Мыски-6, по 5-Березовский, Ленинск-Кузнецкий и Топкинский МО, по 4-Киселевск и Гурьевский МР, по 3-Ижморский МР и Юргинский МО, по 2-Краснобродский, Полысаево и Яшкинский МР, по 1-Беловский МР, Прокопьевский МО, Таштагольский МР и Яйский МР.


Также стало известно о смерти пяти человек за минувший день, которые ранее столкнулись с опасным вирусом. Удалось побороть болезнь 57 486 кузбассовцам. Продолжают лечиться 1 263 жителя Кемеровской области, а под контролем врачей остаются 13 246 граждан.

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