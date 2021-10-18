Медики выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки в Кузбассе

По информации на 18 октября, в шахтерском крае за последние 24 часа коронавирусной инфекцией заразились еще 216 человек. С начала пандемии это самый высокий показатель в регионе. В общей сложности заболели уже 60 143 человека. Новые случаи зафиксированы в разных территориях области.

Новокузнецк-33, Кемерово-30, Междуреченск-22, Прокопьевск-19, Белово-16, по 12-Осинники и Юрга, Анжеро-Судженск-10, Калтан-9, Новокузнецкий МР-8, Мыски-6, по 5-Березовский, Ленинск-Кузнецкий и Топкинский МО, по 4-Киселевск и Гурьевский МР, по 3-Ижморский МР и Юргинский МО, по 2-Краснобродский, Полысаево и Яшкинский МР, по 1-Беловский МР, Прокопьевский МО, Таштагольский МР и Яйский МР.

Также стало известно о смерти пяти человек за минувший день, которые ранее столкнулись с опасным вирусом. Удалось побороть болезнь 57 486 кузбассовцам. Продолжают лечиться 1 263 жителя Кемеровской области, а под контролем врачей остаются 13 246 граждан.