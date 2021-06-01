Медики выявили новых зараженных коронавирусом в 14 муниципалитетах Кузбасса

За минувшие сутки в Кузбассе коронавирусом заразился еще 51 человек. По муниципалитетам заболевшие распределяются следующим образом:

Кемерово - 14,

Ленинск-Кузнецкий - 7,

Междуреченск - 6,

Мыски и Новокузнецк - по 4,

Кемеровский МО - 3,

Анжеро-Ссудженск, Прокопьевск, Юрга, Топкинский МО и Юргинский МО - по 2,

Белово, Осинники и Тайга - по 1.

Общее количество случаев инфицирования достигло 37 078. Из этого числа 35 759 человек выздоровели и покинули больницы. Умерших после заражения коронавирусом также стало больше. Всего к настоящему моменту скончались 726 граждан.

Продолжают получать лечение 586 кузбассовцев, еще 1 620 - остаются под наблюдением врачей в стационарах и на дому.