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Медики выявили новых зараженных коронавирусом в 14 муниципалитетах Кузбасса

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В Кемеровской области увеличилось количество граждан с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

За минувшие сутки в Кузбассе коронавирусом заразился еще 51 человек. По муниципалитетам заболевшие распределяются следующим образом:


  • Кемерово - 14,
  • Ленинск-Кузнецкий - 7,
  • Междуреченск - 6,
  • Мыски и Новокузнецк - по 4,
  • Кемеровский МО - 3,
  • Анжеро-Ссудженск, Прокопьевск, Юрга, Топкинский МО и Юргинский МО - по 2,
  • Белово, Осинники и Тайга - по 1.

Общее количество случаев инфицирования достигло 37 078. Из этого числа 35 759 человек выздоровели и покинули больницы. Умерших после заражения коронавирусом также стало больше. Всего к настоящему моменту скончались 726 граждан.


Продолжают получать лечение 586 кузбассовцев, еще 1 620 - остаются под наблюдением врачей в стационарах и на дому.

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