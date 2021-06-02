Медики выявили новые случаи смерти среди больных COVID-19 кузбассовцев

По данным на утро 2 июня, в Кузбассе еще два человека не смогли перенести заражение коронавирусной инфекцией и скончались. Общее число умерших достигло 728.

– У женщины 1926 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболеваний печени и почек. Она проживала в Тисульском районе.

У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Яшкинском районе, – говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Кроме того, количество заболевших также увеличилось. Всего к настоящему моменту в Кузбассе официально подтверждены 37 133 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 35 827 человек выздоровели.

Продолжают получать лечение 578 кузбассовцев, под наблюдением врачей – 1 588.