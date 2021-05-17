Медики выявили новые случаи смерти среди больных COVID-19 кузбассовцев

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После заражения коронавирусом на территории Кемеровской области скончались еще несколько пациентов. Власти сообщили подробности.

По данным на утро 17 мая, в Кузбассе еще два человека не смогли перенести заражение коронавирусной инфекцией и скончались. Общее число умерших достигло 698.

– У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Кемеровском округе.
У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком, – говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Всего к настоящему моменту в Кузбассе официально подтверждены 36 232 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 34 906 человек выздоровели. Продолжают получать лечение 628 кузбассовцев, под наблюдением врачей – 1 430.

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