Медики выявили коронавирус у более 340 кузбассовцев за сутки

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Суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе вновь оказался большим.

По данным на воскресенье, 25 декабря, в Кемеровской области выявили 342 больных коронавирусной инфекцией. Территории распространения COVID-19 следующие:


Новокузнецк – 74, Кемерово – 68, Юрга – 33, Белово – 20, Ленинск-Кузнецкий – 17, Междуреченск – 17, Прокопьевск – 14, Анжеро-Судженск – 13, Новокузнецкий МР – 12, Кемеровский МО – 8, Полысаево – 7, Промышленновский МО – 7, Топкинский МО – 7, Березовский – 5, Осинники – 5, Гурьевский МО – 5, Калтан – 4, Мыски – 4, Тисульский МО – 3, Юргинский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Киселевск – 2, Прокопьевский МО – 2, Яйский МО – 2, Краснобродский – 1, Тайга – 1, Беловский МО – 1, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Мариинский МО – 1.


Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностировали у 83 289 человек, сейчас на лечении находится 7 062 пациент. Под наблюдением врачей продолжают находиться 9 507 кузбассовцев. Несколько человек умерли.

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