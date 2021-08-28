Медики выявили коронавирус у 178 кузбассовцев за сутки

По данным на субботу, 28 августа, в Кузбассе обнаружили 178 больных коронавирусом на следующих территориях.
Новокузнецк – 39, Кемерово – 35, Междуреченск – 14, Прокопьевск – 11, Белово – 10, Мыски – 10, Юрга – 10, Осинники – 6, Анжеро-Судженск – 5, Таштагольский МР – 5, Новокузнецкий МР – 4, Яшкинский МО – 4, Киселевск – 3, Полысаево – 3, Гурьевский МО – 3, Березовский – 2, Калтан – 2, Беловский МР – 2, Крапивинский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Юргинский МО – 2, Яйский МО – 2, Топкинский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 51 345 человека. Лечение продолжают получать 1 708 пациентов, под наблюдением медиков находятся 10 699 кузбассовцев. Несколько человек за сутки скончались.
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