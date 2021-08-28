Медики выявили коронавирус у 178 кузбассовцев за сутки

0
Фото:  

Число зараженных опасным вирусом кузбассовцев вновь возросло.

По данным на субботу, 28 августа, в Кузбассе обнаружили 178 больных коронавирусом на следующих территориях.


Новокузнецк – 39, Кемерово – 35, Междуреченск – 14, Прокопьевск – 11, Белово – 10, Мыски – 10, Юрга – 10, Осинники – 6, Анжеро-Судженск – 5, Таштагольский МР – 5, Новокузнецкий МР – 4, Яшкинский МО – 4, Киселевск – 3, Полысаево – 3, Гурьевский МО – 3, Березовский – 2, Калтан – 2, Беловский МР – 2, Крапивинский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Юргинский МО – 2, Яйский МО – 2, Топкинский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1.


Всего с начала пандемии в регионе заболели 51 345 человека. Лечение продолжают получать 1 708 пациентов, под наблюдением медиков находятся 10 699 кузбассовцев. Несколько человек за сутки скончались.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28441

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined