Медики выявили коронавирус у 174 кузбассовцев за сутки

Согласно сведениям на 11:00 1 сентября, 174 кузбассовца за прошедшие сутки получили диагноз "коронавирусная инфекция". Теперь общее число зараженных в шахтерском крае составляет 52 044 человека. Новые случаи заболевания были обнаружены в следующих муниципалитетах:

Новокузнецк – 34, Кемерово – 29, Белово – 15, Междуреченск – 12, Прокопьевск – 12, Анжеро-Судженск – 11, Таштагольский МР – 9, Мыски – 6, Осинники – 6, Калтан – 4, Киселевск – 4, Ленинск-Кузнецкий – 4, Ижморский МО – 4, Новокузнецкий МР – 4, Тайга – 3, Юрга – 3, Беловский МР – 2, Гурьевский МО – 2, Юргинский МО – 2, Яйский МО – 2, Краснобродский – 1, Полысаево – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МР – 1, Прокопьевский МО – 1, Яшкинский МО – 1.

Кроме того, за минувшие сутки 185 пациентов выздоровели и завершили терапию, еще пятеро скончались. Продолжают лечиться 1 652 жителя шахтерского края, а 9 747 находятся на контроле врачей.