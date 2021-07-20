Медики выявили COVID-19 у 198 кузбассовцев за сутки

По данным властей, на 20 июля в Кузбассе еще 198 человек столкнулись с коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в следующих территориях:

По 32 - Кемерово и Новокузнецк, Междуреченск - 24, по 13 - Прокопьевск и Анжеро-Судженск, Юрга - 12, Ленинск-Кузнецкий - 10, Мыски - 8, Калтан - 7, по 6 - Белово и Киселевск, по 5 - Березовский и Промышленновский МО, по 4 - Осинники, Полысаево, Юргинский МО и Яйский МР, Яшкинский МР - 3, по 2 - Тайга и Кемеровский МО, по 1 - Ижморский МР и Ленинск-Кузнецкий МО.

Также за минувшие 24 часа пять пациентов с ранее выявленным вирусом скончались. В целом по региону не пережили встречу с инфекцией 919 жителей шахтерского края. С начала пандемии в Кузбассе зафиксировано 43 853 случая заражения (41 035 закончились выздоровлением, в том числе 187 — за прошедшие сутки). На лечении остаются 1 899 кузбассовцев, а под наблюдением — 13 596.