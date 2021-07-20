Медики выявили COVID-19 у 198 кузбассовцев за сутки

0
Фото:  

Появились новые данные по заболеваемости коронавирусом в Кемеровской области. Число заболевших снова увеличилось.

По данным властей, на 20 июля в Кузбассе еще 198 человек столкнулись с коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в следующих территориях:


По 32 - Кемерово и Новокузнецк, Междуреченск - 24, по 13 - Прокопьевск и Анжеро-Судженск, Юрга - 12, Ленинск-Кузнецкий - 10, Мыски - 8, Калтан - 7, по 6 - Белово и Киселевск, по 5 - Березовский и Промышленновский МО, по 4 - Осинники, Полысаево, Юргинский МО и Яйский МР, Яшкинский МР - 3, по 2 - Тайга и Кемеровский МО, по 1 - Ижморский МР и Ленинск-Кузнецкий МО.


Также за минувшие 24 часа пять пациентов с ранее выявленным вирусом скончались. В целом по региону не пережили встречу с инфекцией 919 жителей шахтерского края. С начала пандемии в Кузбассе зафиксировано 43 853 случая заражения (41 035 закончились выздоровлением, в том числе 187 — за прошедшие сутки). На лечении остаются 1 899 кузбассовцев, а под наблюдением — 13 596.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27207

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined