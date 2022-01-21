Медики выявили COVID-19 почти у 7 000 кузбасских детей

Представители Министерства здравоохранения Кемеровской области заявили, что с начала пандемии на территории региона опасный вирус COVID-19 подтвердился у 6 896 детей. Также специалисты указали, что трое из общего числа зараженных скончались.

На поправку после инфицирования пошли 6 428 несовершеннолетних, а еще 465 в настоящее время получают лечение: 39 – пребывают в стационарах больниц, а 426 – наблюдаются в домашних условиях.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что врач-иммунолог из России Николай Крючков назвал симптомы у детей, которые могут указывать на заражение "омикроном".