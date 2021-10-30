Медики выявили 299 коронавирусных больных за сутки в Кузбассе

Согласно актуальной информации на 30 октября, за минувшие 24 часа в шахтерском крае с коронавирусной инфекцией столкнулись 299 человек. При этом еще пятеро не смогли пережить встречу с вирусом, а 229 покинули больницы, завершив терапию.

— Кемерово – 52, Новокузнецк – 44, Междуреченск – 30, Мыски – 26, Белово – 25, Осинники – 22, Прокопьевск – 21, Анжеро-Судженск – 20, Киселевск – 17, Юрга – 8, Калтан – 6, Кемеровский МО – 5, Юргинский МО – 5, Краснобродский – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Тайга – 2, Беловский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Полысаево – 1, Гурьевский МО – 1, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Яйский МО – 1, — говорится в сообщении властей о территориях, где проживают новые заболевшие.

В общей сложности за весь период пандемии число случаев инфицирования в регионе достигло 63 322 Остаются на лечении 1 911 жителей региона, под наблюдением — 17 813 человек.