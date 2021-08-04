Медики выявили 200 новых зараженных COVID-19 за сутки в Кузбассе

Согласно сведениям на 4 августа, в Кузбассе получили диагноз "коронавирусная инфекция" еще 200 человек, тем самым увеличив общее число случаев заражения до 46 874. В то же время стало известно о выздоровлении 197 пациентов с ранее выявленным заболеванием. Врачи обнаружили новых носителей китайского вируса в 22 муниципалитетах:

Кемерово-38, Новокузнецк-37, Междуреченск-18, Прокопьевск-16, Юрга-13, Белово-11, Осинники-9, Ленинск-Кузнецкий-8, Мыски-7, по 6-Калтан и Промышленновский МО, Киселевск-5, по 4-Анжеро-Судженск, Новокузнецкий МР и Юргинский МО, Беловский МР-3, по 2-Гурьевский МР, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Ленинск-Кузнецкий МО и Прокопьевский МО, Таштагольский МР-1.

Шесть кузбассовцев стали жертвами инфекции за день (999 — с начала пандемии). В настоящее время на лечении остаются 1 920 пациентов, на контроле медиков — 13 554.