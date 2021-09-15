Медики выявили 167 коронавирусных больных за сутки в Кузбассе

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Власти рассказали о суточном приросте зараженных COVID-19 в Кемеровской области.

Согласно свежей сводке от 15 сентября, за минувшие 24 часа в шахтерском крае с коронавирусной инфекцией столкнулись 167 человек. При этом еще шесть не смогли пережить встречу с вирусом, а 178 покинули больницы, завершив терапию.

— Новокузнецк-29, Кемерово-24, Белово-22, Междуреченск-19, Прокопьевск-12, Калтан-10, Юрга-9, Анжеро-Судженск-8, Гурьевский МР-4, по 3-Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Тайга и Новокузнецкий МР, по 2-Киселевск, Беловский МР, Ижморский МР, Таштагольский МР, Яйский МР и Яшкинский МР, по 1-Мыски, Осинники, Полысаево, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО и Прокопьевский МО, — говорится в сообщении властей о территориях, где проживают новые заболевшие.

В общей сложности за весь период пандемии число случаев инфицирования в регионе достигло 54 413. Остаются на лечении 1 432 жителя региона, под наблюдением — 11 220 человек.

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