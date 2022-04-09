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Медики в Кузбассе зафиксировали рекордно низкий прирост заболевших COVID-19

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Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Кемеровской области снизилось за сутки.

По данным регионального Минздрава на утро 9 апреля, за минувшие 24 часа коронавирусом заболели 128 кузбассовцев. Согласно имеющейся информации, это самый низкий показатель за минувшие десять месяцев. При этом общее количество случаев заражения COVID-19 в Кемеровской области достигло 159 135.


Кроме того, за прошедшие сутки коронавирус унес жизни нескольких жителей региона. Медики выписали 688 человек, всего 153 181 кузбассовцев выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией.


Остаются на лечении 3 690 человек.

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