Медики в Кузбассе зафиксировали более 820 случаев заражения COVID-19 за сутки

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Власти Кемеровской области сообщили о нескольких сотнях заразившихся коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа.

По данным сводки на утро 31 января, 821 кузбассовец заразился коронавирусом за прошедшие сутки. Таким образом, в Кемеровской области установлен очередной рекорд суточного прироста заболевших. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 95 640 случаев заболевания опасным вирусом.


Кроме того, за минувшие 24 часа в Кузбассе:

несколько человек с диагнозом "COVID-19" скончались;

выписаны 267 кузбассовцев;

продолжили лечение 8 003 пациента;

остались под медицинским наблюдением 23 436 жителей области.


Ранее кузбасские медики впервые вакцинировали ребенка от COVID-19.

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