Медики в Кузбассе зафиксировали более 820 случаев заражения COVID-19 за сутки

По данным сводки на утро 31 января, 821 кузбассовец заразился коронавирусом за прошедшие сутки. Таким образом, в Кемеровской области установлен очередной рекорд суточного прироста заболевших. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 95 640 случаев заболевания опасным вирусом.
Кроме того, за минувшие 24 часа в Кузбассе:
несколько человек с диагнозом "COVID-19" скончались;
выписаны 267 кузбассовцев;
продолжили лечение 8 003 пациента;
остались под медицинским наблюдением 23 436 жителей области.
Ранее кузбасские медики впервые вакцинировали ребенка от COVID-19.
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