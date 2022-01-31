Медики в Кузбассе зафиксировали более 820 случаев заражения COVID-19 за сутки

По данным сводки на утро 31 января, 821 кузбассовец заразился коронавирусом за прошедшие сутки. Таким образом, в Кемеровской области установлен очередной рекорд суточного прироста заболевших. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 95 640 случаев заболевания опасным вирусом.

Кроме того, за минувшие 24 часа в Кузбассе:

несколько человек с диагнозом "COVID-19" скончались;

выписаны 267 кузбассовцев;

продолжили лечение 8 003 пациента;

остались под медицинским наблюдением 23 436 жителей области.

Ранее кузбасские медики впервые вакцинировали ребенка от COVID-19.