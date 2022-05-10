Медики в Кузбассе за сутки выявили несколько десятков новых зараженных COVID-19

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В Кемеровской области за последние 24 часа коронавирусом заразились еще несколько десятков человек. Подробности о ситуации с COVID-19 сообщили власти.

Согласно данным правительства Кузбасса, всего за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 87 жителей региона. Всего за время пандемии на территории области зафиксировано 162 654 случаев заболевания.


Помимо этого, еще 95 человек были выписаны из больниц после перенесенного COVID-19. Общее количество переболевших достигло 159 140. По-прежнему на лечении остаются еще 1 183 кузбассовцев.


Отметим, что ежедневно в Кузбассе также фиксируются случаи смерти среди пациентов с коронавирусом. За время распространения болезни в регионе скончались 2 331 гражданина.

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