Медики в Кузбассе начнут лечить беременных и новорожденных с COVID-19 по обновленным рекомендациям

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Специалисты сформировали новый список советов по оказанию медпомощи беременным и младенцам, переносящим коронавирус. Работники медицины по всей России, включая Кемеровскую область, будут ориентироваться именно на него при лечении указанных категорий пациентов.

Соответствующий документ, как отметили в пресс-службе Минздрава России, был разработан рабочей группой, включающей экспертов в области акушерства, гинекологии, педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний. Из нововведений: добавлено несколько новых разделов и дополнений, связанных с информацией о специфической профилактике COVID-19 с помощью вакцинации по данным, которые были получены в результате исследования влияния прививания на репродуктивную систему.


Так, специалистам удалось выяснить, что частота осложнений при беременности после вакцинации никак не отличается от общепопуляционной. В различных исследованиях также изучали влиянии течения COVID-19 на беременность женщины без иммунитета от вакцины. По его итогам стало известно, что частота преждевременных родов составляет 15-20%, что выше, чем в популяции – 6%. Данная информация была получена специалистами из разных источников. Объясняется это наличием медицинских показаний для индукции родов до срока по показаниям при развитии тяжелой формы заболевания. Считается, что прививку беременной следует ставить, если она находится в группе риска перехода в тяжелую форму заболевания COVID-19, с 22 недели развития плода.


Добавлена также глава о планировании беременности в условиях COVID-19. В нее же вошли основные правила профилактики коронавируса.

- Профессиональные ассоциации акушеров-гинекологов не рекомендует откладывать планирование беременности и рождение детей на постковидный период, однако при планировании беременности в условиях пандемии следует соблюдать рекомендации по вакцинации, немедикаментозной и медикаментозной профилактике, - уточняется в сообщении.

Эксперты также указали на необходимость прививания при планировании беременности. Отмечается, что отечественные вакцины безопасны для репродуктивной системы, однако перенос заболевания может оказать на нее негативное влияние.

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