Медики установили COVID-19 причиной смерти сразу нескольких кузбассовцев за сутки

По данным сводки за 15 ноября, в Кузбассе в течение дня было зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с коронавирусом.

– У женщины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Белове.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Междуреченске.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, хронического заболевания почек. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе, – говорится в публикации.

Кроме того, за сутки в Кузбассе было выявлено еще 367 заболевших COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 68 633 раз. В настоящее время продолжают получать лечение 2 888 пациентов, число погибших – 1 519.