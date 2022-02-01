Медики укололи более 230 кузбасских подростков от коронавируса

0
Фото:  

В Кемеровской области вакцину от опасного вируса COVID-19 уже получили 235 несовершеннолетних.

По данным на понедельник, 31 января, на территории Кузбасса укол от COVID-19 получили 235 подростков, возраст которых варьируется от 12 до 17 лет.


В общей сложности вакцинацию прошли 1 127 209 человек, что в процентном соотношении составляет 68,3% от всех подлежащих прививке. Отмечается, что среди них 296 369 жителей региона в возрасте 60 и более лет, а еще 254 990 граждан прошли процедуру ревакцинации.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что Минздрав Кузбасса обозначил подробности вакцинации детей от COVID-19.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33207

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined