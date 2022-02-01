Медики укололи более 230 кузбасских подростков от коронавируса

По данным на понедельник, 31 января, на территории Кузбасса укол от COVID-19 получили 235 подростков, возраст которых варьируется от 12 до 17 лет.

В общей сложности вакцинацию прошли 1 127 209 человек, что в процентном соотношении составляет 68,3% от всех подлежащих прививке. Отмечается, что среди них 296 369 жителей региона в возрасте 60 и более лет, а еще 254 990 граждан прошли процедуру ревакцинации.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что Минздрав Кузбасса обозначил подробности вакцинации детей от COVID-19.