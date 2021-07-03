Медики сообщили о суточном приросте зараженных COVID-19 в Кузбассе

По данным, предоставленным специалистами утром в субботу, 3 июля, в регионе диагноз "коронавирусная инфекция" был подтвержден еще у 167 человек. Одновременно с этим сообщается о том, что 119 человек были выписаны из медучреждений региона после лечения от COVID-19.

Лидером по суточному приросту случаев заражения коронавирусом оказалась кузбасская столица. Территории, на которых было зафиксировано распространения инфекции, следующие:

- Кемерово – 32, Новокузнецк – 30, Междуреченск – 20, Юрга – 18, Мыски – 13, Осинники- – 9, Киселевск – 6, Ленинск-Кузнецкий – 6, Белово – 4, Анжеро-Судженск – 3, Калтан – 3, Прокопьевск – 3, Гурьевский МО – 3, Березовский – 2, Полысаево – 2, Беловский МР – 2, Крапивинский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Яйский МО – 2, Тайга – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1, - сообщили в оперштабе Кузбасса.

Зафиксированы и новые случае гибели среди тех, кто пребывал в больницах с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» - таких в Кузбассе пять.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 40 620 человек. Из них 38 271 уже вылечились от инфекции. В кузбасских медучреждениях с коронавирусом продолжают находиться 1 515 пациентов. 7 540 горожанин остаются под наблюдением специалистов.