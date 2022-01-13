Медики сообщили о новых жертвах коронавируса в Кузбассе

Согласно сводке за 13 января, у новых жертв COVID-19 имелись те или иные патологии, также оказавшие влияние на их смерть.

– У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Тисульском муниципальном округе, – сообщили власти.

Вместе с тем, сегодня стало известно о новых выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе поставили 190 таких диагнозов.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 88 570 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день продолжают получать лечение 6 205 пациентов, 1 771 человек скончались.