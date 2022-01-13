Медики сообщили о новых жертвах коронавируса в Кузбассе

0
Фото:  

Еще четверо человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались в Кемеровской области за прошедшие сутки.

Согласно сводке за 13 января, у новых жертв COVID-19 имелись те или иные патологии, также оказавшие влияние на их смерть.

– У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Прокопьевске.
У мужчины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Тисульском муниципальном округе, – сообщили власти.

Вместе с тем, сегодня стало известно о новых выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе поставили 190 таких диагнозов.


Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 88 570 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день продолжают получать лечение 6 205 пациентов, 1 771 человек скончались.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32532

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined