Медики сообщили о новых жертвах коронавируса в Кузбассе

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Власти Кемеровской области сообщили о смертях четырех человек, зараженных COVID-19. У всех умерших были те или иные проблемы со здоровьем.

Согласно сводке за 12 ноября, в регионе за сутки погибло четверо человек из различных населенных пунктов Кузбасса.

– У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Белове.
У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемеровском муниципальном округе.
У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Краснобродском.
У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической обструктивной болезни лёгких, патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Он проживал в Анжеро-Судженске, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о 352 новых выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией за прошедший день. Это рекордный суточный прирост заболевших с начала года.


За время пандемии в Кемеровской области диагноз COVID-19 был поставлен 67 535 раз. К настоящему времени лечение получают 2 676 человек, под наблюдением находится Под наблюдением 12 219 пациентов. 1 508 заразившихся скончались от вызванных коронавирусом осложнений

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