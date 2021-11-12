Медики сообщили о новых жертвах коронавируса в Кузбассе

Согласно сводке за 12 ноября, в регионе за сутки погибло четверо человек из различных населенных пунктов Кузбасса.

– У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Белове.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемеровском муниципальном округе.

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Краснобродском.

У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической обструктивной болезни лёгких, патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Он проживал в Анжеро-Судженске, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о 352 новых выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией за прошедший день. Это рекордный суточный прирост заболевших с начала года.

За время пандемии в Кемеровской области диагноз COVID-19 был поставлен 67 535 раз. К настоящему времени лечение получают 2 676 человек, под наблюдением находится Под наблюдением 12 219 пациентов. 1 508 заразившихся скончались от вызванных коронавирусом осложнений