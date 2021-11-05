Медики сообщили о новых жертвах COVID-19 в Кузбассе

По состоянию на утро 5 ноября, за минувшие сутки скончались пять жителей Кузбасса, болевших коронавирусом. Таким образом, общее количество умерших от последствий COVID-19 составило 1 482 человека.

Подробнее о жертвах опасного вируса рассказали власти Кемеровской области:

У женщины 1986 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.

У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске.

Еще 321 кузбассовец заразился COVID-19 за прошедшие 24 часа. С начала пандемии соответствующий диагноз был поставлен 65 178 жителям региона. За минувшие сутки выздоровел 261 человек, продолжают лечение 2 236 кузбассовцев. Под наблюдением медиков– 16 698 человек.