Медики сообщили о новых жертвах COVID-19 в Кузбассе

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Новые жертвы коронавирусной инфекции были зафиксированы медиками Кемеровской области. О состоянии скончавшихся пациентов рассказали власти.

По состоянию на утро 5 ноября, за минувшие сутки скончались пять жителей Кузбасса, болевших коронавирусом. Таким образом, общее количество умерших от последствий COVID-19 составило 1 482 человека.


Подробнее о жертвах опасного вируса рассказали власти Кемеровской области:


У женщины 1986 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Прокопьевске.


У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.


У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Она проживала в Кемерове.


У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.


У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске.


Еще 321 кузбассовец заразился COVID-19 за прошедшие 24 часа. С начала пандемии соответствующий диагноз был поставлен 65 178 жителям региона. За минувшие сутки выздоровел 261 человек, продолжают лечение 2 236 кузбассовцев. Под наблюдением медиков 16 698 человек.

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