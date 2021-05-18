Медики сообщили о новых заболевших COVID-19 в Кузбассе

По информации на 11:00 18 мая, за минувшие сутки специалисты диагностировали заражение коронавирусной инфекцией у 60 человек в регионе. Заболевшие COVID-19 изолированы и получают лечение. В то же время за сутки в Кузбассе выздоровели 63 человека с ранее подтвержденным коронавирусом. Новых зараженных медики выявили в 18 кузбасских территориях. Областным лидером по суточной заболеваемости стал Кемерово.

– Кемерово - 20, Новокузнецк - 8, Междуреченск - 5, по 3 - Анжеро-Судженск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мыски, по 2 - Беловский МР, Промышленновский МО, Тисульский МР и Чебулинский МО, по 1 - Белово, Осинники, Прокопьевск, Юрга, Новокузнецкий МР, Топкинский МО, Яшкинский МР, – сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

На сегодняшний день в Кузбассе получают медицинскую помощь 623 человека с подтвержденным коронавирусом, под наблюдением 1 411 человек.