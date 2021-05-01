Медики сообщили о новых заболевших COVID-19 в Кузбассе

0
Фото:  

Новых зараженных коронавирусом выявили в 24 территориях Кемеровской области.

По информации на 11:00 1 мая, за минувшие сутки специалисты диагностировали заражение коронавирусной инфекцией у 65 человек в регионе. Заболевшие COVID-19 изолированы и получают лечение. В то же время за сутки в Кузбассе выздоровели 57 человек с ранее подтвержденным коронавирусом. Новых зараженных медики выявили в 24 кузбасских территориях. Областным лидером по суточной заболеваемости стал Кемерово.

Кемерово – 19, Новокузнецк – 8, Анжеро-Судженск – 4, Осинники – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Березовский – 2, Киселевск – 2, Полысаево – 2, Кемеровский МО – 2, Мариинский МР – 2, Новокузнецкий МР – 2, Промышленновский МО – 2, Топкинский МО – 2, Белово – 1, Калтан – 1, Междуреченск – 1, Мыски – 1, Прокопьевск – 1, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Чебулинский МО – 1, Яйский МО – 1, – сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

На сегодняшний день в Кузбассе получают медицинскую помощь 558 человек с подтвержденным коронавирусом, под наблюдением 2 198 человек.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24677

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined