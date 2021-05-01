Медики сообщили о новых заболевших COVID-19 в Кузбассе

По информации на 11:00 1 мая, за минувшие сутки специалисты диагностировали заражение коронавирусной инфекцией у 65 человек в регионе. Заболевшие COVID-19 изолированы и получают лечение. В то же время за сутки в Кузбассе выздоровели 57 человек с ранее подтвержденным коронавирусом. Новых зараженных медики выявили в 24 кузбасских территориях. Областным лидером по суточной заболеваемости стал Кемерово.

– Кемерово – 19, Новокузнецк – 8, Анжеро-Судженск – 4, Осинники – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Березовский – 2, Киселевск – 2, Полысаево – 2, Кемеровский МО – 2, Мариинский МР – 2, Новокузнецкий МР – 2, Промышленновский МО – 2, Топкинский МО – 2, Белово – 1, Калтан – 1, Междуреченск – 1, Мыски – 1, Прокопьевск – 1, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Чебулинский МО – 1, Яйский МО – 1, – сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

На сегодняшний день в Кузбассе получают медицинскую помощь 558 человек с подтвержденным коронавирусом, под наблюдением 2 198 человек.