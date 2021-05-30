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Медики сообщили о новых случаях смерти среди лечившихся от COVID-19 кузбассовцев

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Количество погибших после заражения коронавирусом жителей Кемеровской области увеличилось за прошедшие сутки. О симптомах, сопутствующих кончине горожан, сообщили специалисты.

По данным на 11:00 воскресенья, 30 мая, за минувшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 57 кузбассовцев. 59 человека, ранее лечившихся от коронавируса, были выписаны из инфекционных больниц региона. Скончались за прошедшие сутки два человека, пребывавших в медучреждениях Кузбасса с диагнозом "коронавирусная инфекция".

-У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке, - сообщили в оперштабе.

С зафиксированным за сутки приростом количество смертей среди пациентов с COVID-19 возросло до 721 случая. Еще 601 пациент с коронавирусом продолжает лечиться в медучреждениях региона.

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