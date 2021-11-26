Медики рассказали о заболеваниях новых жертв COVID-19 в Кузбассе

Согласно сводке на утро 26 ноября, еще четверо кузбассовцев скончались от последствий коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1 561 житель области. Власти региона рассказали о новых погибших подробнее:

У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Мысках.

У женщины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерово.

У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы,, хронической обструкивной болезни лёгких, заболевания желудка. Он проживал в Кемерове.



Кроме того, 377 человек заразились опасным вирусом за сутки. Общее количество заражений в Кемеровской области с начала пандемии достигло 72 889 человек. За минувшие сутки выписаны 255 кузбассовцев, 4 202 пациента продолжают лечение от коронавируса. Под наблюдением ‒ 17 165.