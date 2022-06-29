Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на новокузнецком перекрестке

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Во вторник, 29 июня, на дороге в Новокузнецке столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали двое. Об их состоянии AVOKADO рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.

В ДТП, что произошло накануне в Новокузнецке, пострадала пенсионерка, которая находилась на пассажирском сидении "Тойота Филдер", травмы получил и молодой водитель другого авто.

– Женщина 73 года, мужчина 20 лет. Оба амбулаторно, – сказали AVOKADO в Кузбасском центре медицины катастроф.

Ранее сообщалась, что авария случилась на перекрестке в южной столице Кузбасса. В ГИБДД корреспонденту AVOKADO сказали, что дорогу не поделили две иномарки. Известно, что пострадали автомобилист и пассажир одной из машин.

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