+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Киселевске мужчин

0
Фото:  

Три пострадавших в результате возгорания в квартире пятиэтажного дома в Киселевске нуждаются в медицинской помощи. Об этом AVOKADO сообщили в экстренных службах Кузбасса.

По данным кемеровского областного центра медицины катастроф, в пожаре, произошедшем днем в воскресенье, 7 августа, на улице Фадеева в городе Киселевск, пострадали трое мужчин. Самому младшему из них оказалось всего 22 года. Также ожоги получили и 35- и 30-летние граждане. По словам очевидцев, во время огненного ЧП они находились в квартире, где распивали спиртные напитки.

– Все в состоянии средней степени тяжести, – уточнили сайту в учреждении.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что застолье трех кузбассовцев привело к серьезному пожару в пятиэтажке.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38954

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined