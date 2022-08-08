Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Киселевске мужчин

По данным кемеровского областного центра медицины катастроф, в пожаре, произошедшем днем в воскресенье, 7 августа, на улице Фадеева в городе Киселевск, пострадали трое мужчин. Самому младшему из них оказалось всего 22 года. Также ожоги получили и 35- и 30-летние граждане. По словам очевидцев, во время огненного ЧП они находились в квартире, где распивали спиртные напитки.

– Все в состоянии средней степени тяжести, – уточнили сайту в учреждении.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что застолье трех кузбассовцев привело к серьезному пожару в пятиэтажке.