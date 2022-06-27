Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Березовском

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Медики рассказали о состоянии людей из сгоревшего брусчатого дома в городе Березовский. Ранее сообщалась, что с места огненного ЧП в больницу были увезены двое взрослых и ребенок.

Как оказалось, в результате воспламенения у жилища из бруса полностью выгорела крыша и веранда, а в больницу попали трое человек: 78-летняя женщина, 48-летний мужчина и 6-летний ребенок.

На момент госпитализации состояние мужчины оценивалось как тяжелое, а у пенсионерки и несовершеннолетнего средней степени тяжести, – сказали AVOKADO в Кузбасском центре медицины катастроф.

При этом в ГУ МЧС по Кузбассу сказали, что причина возгорания до сих пор не установлена. Общая площадь пожара составила 88 "квадратов".

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