Медики рассказали о состоянии массово отравленных детях из Кузбасса

Четверо детей и один взрослый были госпитализированы в инфекционное отделение Ленинска-Кузнецкого. У них были выявлены признаки острой кишечной инфекции.

По этому инциденту высказался пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик. Он поделился с журналистами VSE42.Ru информацией об общем состоянии пострадавших.

– Все в состоянии средней степени тяжести. Были осмотрены, продиагностированы и получают все необходимое лечение, – сказал представитель медучреждения.

Напомним, ранее стало известно о массовом отравлении в кузбасском городе.