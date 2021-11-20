Медики рассказали о сопутствующих заболеваниях новых жертв COVID-19 в Кузбассе

По данным на утро 20 ноября, еще четверо кузбассовцев стали жертвами коронавируса. Таким образом, общее количество скончавшихся в регионе после заражения COVID-19 достигло 1 537.
Более подробную информацию об умерших предоставили власти Кемеровской области:
- У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени. Она проживала в Новокузнецке.
- У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Киселевске.
- У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, хронического бронхита. Он проживал в Новокузнецке.
- У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
Кроме того, за минувшие сутки 398 жителей региона заразились COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 70 580. За прошедшие 24 часа выписаны 258 человек. Еще 3 419 кузбассовцев продолжают лечение, 18 895 жителей региона находятся под медицинским наблюдением.
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