Медики рассказали о сопутствующих заболеваниях новых жертв COVID-19 в Кузбассе

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Специалисты обозначили причины гибели жителей Кемеровской области, которые болели коронавирусом. Информация приводится за прошедшие сутки.

По данным на утро 20 ноября, еще четверо кузбассовцев стали жертвами коронавируса. Таким образом, общее количество скончавшихся в регионе после заражения COVID-19 достигло 1 537.


Более подробную информацию об умерших предоставили власти Кемеровской области:


  • У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Киселевске.
  • У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, хронического бронхита. Он проживал в Новокузнецке.
  • У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

Кроме того, за минувшие сутки 398 жителей региона заразились COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 70 580. За прошедшие 24 часа выписаны 258 человек. Еще 3 419 кузбассовцев продолжают лечение, 18 895 жителей региона находятся под медицинским наблюдением.

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