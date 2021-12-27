Медики рассказали о сопутствующих болезнях новых жертв коронавируса в Кузбассе

По данным властей, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано четыре случаев смерти пациентов с коронавирусом.

– У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронического бронхита, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове, – говорится в сводке.

Кроме того, сегодня стало известно о незначительном снижении суточного прироста заболевших в Кузбассе: за день в регионе было выявлено 337 случаев заражения.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области диагноз COVID-19 поставили 83 966 раз. К настоящему времени продолжают получать лечение 6 000 человек, а количество жертв достигло 1 695