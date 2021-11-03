Медики рассказали о новых жертвах COVID-19 в Кузбассе

Согласно сводке за 3 ноября, у новых жертв COVID-19 имелись те или иные патологии, также оказавшие влияние на их смерть.

– У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, хронической болезни желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске.

У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Беловском муниципальном округе.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, – сообщили власти.

Вместе с тем, сегодня стало известно о новых выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе поставили 309 таких диагнозов.

За все время пандемии китайский вирус был подтвержден у 64 545 жителей региона. Выздороветь после заражения удалось 60 940 граждан, а скончались от осложнений 1 473 человек.