Медики рассказали о новых случаях заражения COVID-19 в Кузбассе

По информации, представленной утром вторника, 17 августа, известно, что заражение COVID-19 в Кузбассе было подтверждено еще у 180 человек. Одновременно с этим сообщается о том, что 198 пациентов, ранее заразившихся инфекцией, уже вылечились и были выписаны из больниц региона.

Наибольший прирост новых случаев заражения коронавирусом был зафиксирован в областной столице. По территориям зараженные распределены следующим образом:

Кемерово-33, Новокузнецк-32, Междуреченск-16, Юрга-15, Ленинск-Кузнецкий-14, Белово-9, Таштагольский МР-7, Прокопьевск-6, по 5-Анжеро-Судженск, Киселевск и Полысаево, Березовский-4, по 3-Калтан, Мыски, Гурьевский МР и Юргинский МО, по 2-Осинники, Тайга, Мариинский МР, Яйский МР и Яшкинский МР, по 1-Краснобродский, Беловский МР, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Промышленновский МО, Тисульский МР и

Погибли за сутки еще 6 человек, лечившихся от коронавируса.

Получать медпомощь для борьбы с COVID-19 в Кузбассе продолжают 1 813 пациентов. Под наблюдением находятся 11 637 человек.