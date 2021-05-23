Медики рассказали о новых случаях заражения COVID-19 в Кузбассе

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Суточный прирост коронавируса в Кемеровской области был зафиксирован в 21 территории региона. Лидером среди них оказался Кемерово.

Утром в воскресенье, 23 мая, стало известно, что за минувшие 24 часа в Кузбассе заражение коронавирусом было подтверждено еще у 59 пациентов. Заболевшие COVID-19 изолированы и получают лечение. 53 человека вылечились и покинули больницы региона. Вместе с этим, сообщается, что новые заражения были зафиксированы на 21 территории Кемеровской области.

– Кемерово – 22, Новокузнецк – 7, Ленинск-Кузнецкий – 4, Междуреченск – 4, Промышленновский МО – 3, Анжеро-Судженск – 3, Юрга – 2, Белово – 1, Березовский – 1, Киселевск – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Тайга – 1, Ижморский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Тисульский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Яйский МО – 1, – сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Зафиксированы были и случаи смерти. Таких в Кузбассе за прошедший день – 1. Горожанка, лечившаяся от коронавируса, скончалась из-за двусторонней полисегментарной пневмонии.


Также известно, что к сегодняшнему дню в медучреждениях региона еще 605 пациентов продолжают лечиться от COVID-19. Под наблюдением специалистов находятся 1872 человека.

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