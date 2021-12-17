Медики рассказали о новых случаях заболевания коронавирусом в Кузбассе

Как сообщили региональные власти, по состоянию на утро пятницы, 17 декабря, в Кемеровской области выявлено 354 заболевших COVID-19. По муниципалитетам количество заболевших распределилось следующим образом:

Новокузнецк-68, Кемерово-60, Междуреченск-27, Юрга-26, Л-К-21, Прокопьевск-18, Новокузнецкий МР-13, по 11-Белово, Киселевск, Мыски и Промышленновский МО, А-С-8, по 7-Полысаево и Гурьевский МР, по 6-Березовский, Калтан, Осинники и Топкинский МО, Яйский МР-5, Л-К МО-4, Ижморский МР-3, по 2-Тайга, Беловский МР, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Тисульский МР, Юргинский МО и Яшкинский МР, по 1-Краснобродский, Мариинский МР, Прокопьевский МО, Тяжинский МР и Чебулинский МО.

Также сегодня стало известно о шести умерших пациентах, болевших коронавирусом.