Медики рассказали о новых случаях заболевания коронавирусом в Кузбассе

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Кузбасские врачи сообщили, сколько случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировали за минувшие сутки.

Как сообщили региональные власти, по состоянию на утро пятницы, 17 декабря, в Кемеровской области выявлено 354 заболевших COVID-19. По муниципалитетам количество заболевших распределилось следующим образом:


Новокузнецк-68, Кемерово-60, Междуреченск-27, Юрга-26, Л-К-21, Прокопьевск-18, Новокузнецкий МР-13, по 11-Белово, Киселевск, Мыски и Промышленновский МО, А-С-8, по 7-Полысаево и Гурьевский МР, по 6-Березовский, Калтан, Осинники и Топкинский МО, Яйский МР-5, Л-К МО-4, Ижморский МР-3, по 2-Тайга, Беловский МР, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Тисульский МР, Юргинский МО и Яшкинский МР, по 1-Краснобродский, Мариинский МР, Прокопьевский МО, Тяжинский МР и Чебулинский МО.


Также сегодня стало известно о шести умерших пациентах, болевших коронавирусом.

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