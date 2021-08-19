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Медики рассказали о новых случаях гибели больных коронавирусом кузбассовцев

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Специалисты раскрыли подробности смерти еще пяти человек, лечившихся от COVID-19 в Кемеровской области.

Утром четверга, 19 августа, власти сообщили о гибели пяти пациентов, получавших медицинскую помощь в больницах Кузбасса для лечения от коронавируса. Подробности о патологиях, сопутствовавших их кончине, специалисты рассказали в Telegram-канале регионального оперштаба.

- У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, онкопатологии. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе.
У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Юрге.
У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, - говорится в публикации.

С зафиксированным приростом количества погибших за сутки общее число скончавшихся с COVID-19 с начала пандемии достигло 1 075 пациентов.


Вместе с информацией о суточном приросте погибших с коронавирусом власти также сообщили и о новых случаях заражения COVID-19 в Кузбассе. За прошедшие 24 часа заболевание китайской инфекцией было подтверждено еще у 183 человек.

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