Медики рассказали о новых случаях гибели больных коронавирусом кузбассовцев

По информации на утро воскресенья, 1 августа, в Кузбассе погибли еще шесть человек с коронавирусом. Медики, публикуя информацию о погибших, также сообщили о том, какие патологии сопутствовали их смерти.

- У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Юргинском округе.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Белове.

У мужчины 1954 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Юрге, - рассказали в оперштабе.



Всего с начала пандемии в Кемеровской области скончались 984 человека с COVID-19.

Ранее также стало известно о том, что в Кузбассе за сутки коронавирус подтвердился еще у 205 человек.