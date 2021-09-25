Медики раскрыли число выявленных за сутки пациентов с коронавирусом в Кузбассе

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Озвучены данные по новым ковид-пациентам в Кемеровской области и территориям распространения вируса.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 168 новых коронавирусных больных. Об этом говорится в сообщении, которое разместили в кузбасском оперштабе. Общее число случаев заражения достигло отметки в 56 062.


Карта распространения COVID-19 по территориям области выглядит так:


Новокузнецк-35, Кемерово-24, Междуреченск-23, Прокопьевск-15, Белово-13, по 9-Киселевск и Новокузнецкий МР, Мыски-7, по 6-Осинники и Юрга, по 3-А-С, Л-К и Яшкинский МР, по 2-Калтан, Гурьевский МР, Ижморский МР, Таштагольский МР и Яйский МР, по 1-Беловский МР и Полысаево.


При этом, стало известно, что количество выявленных заразившихся и выздоровевших сравнялось. Так, из медучреждений врачи выписали 168 пациентов. В настоящий момент лечение получают 1316 кузбассовцев, под наблюдением специалистов остаются 8804 человек.


Также появилась информация о новых жертвах коронавируса в Кузбассе.


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