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Медики раскрыли число новых случаев заражения COVID-19 в Кузбассе

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Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у 171 человека за прошедшие 24 часа в Кемеровской области.

По информации на утро субботы, 4 сентября, в Кузбассе был зафиксирован еще 171 случай передачи COVID-19. При этом наибольшее количество новых зараженных приходится на южную столицу региона. Распределение заболевания инфекцией по различным территориям Кемеровской области выглядит следующим образом:


Новокузнецк - 32, Кемерово - 29, Прокопьевск - 15, Белово - 13, Междуреченск - 12, Анжеро-Судженск - 10, по 8 - Осинники и Юрга, по 5 - Калтан, Ленинск-Кузнецкий и Мыски, по 4 - Киселевск, Тайга, Новокузнецкий МР и Юргинский МО, по 3 - Кемеровский МО и Яшкинский МР, по 2 - Беловский МР, Гурьевский МР и Мариинский МР, по 1 - Таштагольский МР.


Одновременно с этим сообщается и о новых выздоровевших за сутки - их в Кемеровской области 184. Все вылечившиеся уже выписаны из больниц региона. Зафиксированы были и новые случаи гибели среди коронавирусных больных, которых за прошедшие сутки в Кузбассе было зарегистрировано шесть.


С начала пандемии, учитывая последние данные властей, коронавирусом заразились уже 52 557 человек, из которых вылечились к настоящему времени 49 796 пациентов. Получают врачебную помощь еще 1 603 кузбассовца с COVID-19, под наблюдением медиков остаются 9 317 горожан.

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